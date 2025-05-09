search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金HMY-US的目標價調升至15.17元，幅度約8.23%

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 02:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)提出目標價估值：中位數由14.02元上修至15.17元，調升幅度8.23%。其中最高估值25.51元，最低估值9.83元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予哈莫尼黃金評價：積極樂觀1位、保持中立4位、保守悲觀3位。

哈莫尼黃金今(9日)收盤價為15.38元。近5日股價上漲8.23%，標普指數上漲1.12%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股HMY市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金3306.10-1.73%
哈莫尼黃金15.355-4.57%

延伸閱讀



    Empty