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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金HMY-US的目標價調升至14.02元，幅度約16.34%

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)提出目標價估值：中位數由12.05元上修至14.02元，調升幅度16.34%。其中最高估值25.51元，最低估值9.69元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予哈莫尼黃金評價：積極樂觀1位、保持中立4位、保守悲觀3位。

哈莫尼黃金今(7日)收盤價為16.48元。近5日股價上漲16.34%，標普指數上漲0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HMY市場預估目標價

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