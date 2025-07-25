鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至2.89元，預估目標價為33.13元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.98元下修至2.89元，其中最高估值4.04元，最低估值1.66元，預估目標價為33.13元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.04(4.04)
|4.83
|5.81
|6.84
|最低值
|1.66(1.66)
|2.63
|3.18
|3.27
|平均值
|2.99(3.03)
|3.9
|4.46
|5.05
|中位數
|2.89(2.98)
|3.94
|4.44
|5.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,541.99億
|1,580.04億
|1,625.93億
|1,558.12億
|最低值
|1,400.72億
|1,393.78億
|1,425.28億
|1,482.58億
|平均值
|1,462.15億
|1,492.61億
|1,529.81億
|1,515.59億
|中位數
|1,465.87億
|1,498.48億
|1,524.65億
|1,506.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.59
|3.66
|2.83
|4.69
|3.52
|營業收入
|1,241.83億
|1,295.04億
|1,247.64億
|1,412.76億
|1,422.68億
詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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