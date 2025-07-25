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鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至2.89元，預估目標價為33.13元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.98元下修至2.89元，其中最高估值4.04元，最低估值1.66元，預估目標價為33.13元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.04(4.04)4.835.816.84
最低值1.66(1.66)2.633.183.27
平均值2.99(3.03)3.94.465.05
中位數2.89(2.98)3.944.445.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,541.99億1,580.04億1,625.93億1,558.12億
最低值1,400.72億1,393.78億1,425.28億1,482.58億
平均值1,462.15億1,492.61億1,529.81億1,515.59億
中位數1,465.87億1,498.48億1,524.65億1,506.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.593.662.834.693.52
營業收入1,241.83億1,295.04億1,247.64億1,412.76億1,422.68億

詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHMC

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