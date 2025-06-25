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鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至3.53元，預估目標價為33.68元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.6元下修至3.53元，其中最高估值5.31元，最低估值1.66元，預估目標價為33.68元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.31(5.33)5.976.837.98
最低值1.66(1.66)2.633.213.31
平均值3.46(3.64)4.154.575.65
中位數3.53(3.6)4.24.545.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,564.50億1,605.88億1,648.64億1,692.30億
最低值1,401.04億1,407.76億1,439.73億1,482.58億
平均值1,472.37億1,503.51億1,549.03億1,587.44億
中位數1,478.20億1,501.28億1,546.39億1,587.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.593.662.834.693.52
營業收入1,241.83億1,295.04億1,247.64億1,412.76億1,422.68億

詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHMC

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