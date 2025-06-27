鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至3.2元，預估目標價為33.76元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.34元下修至3.2元，其中最高估值5.31元，最低估值1.66元，預估目標價為33.76元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.31(5.31)
|5.97
|6.83
|7.98
|最低值
|1.66(1.66)
|2.63
|3.21
|3.31
|平均值
|3.26(3.29)
|3.98
|4.54
|5.45
|中位數
|3.2(3.34)
|3.93
|4.46
|5.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,564.50億
|1,605.88億
|1,648.64億
|1,692.30億
|最低值
|1,401.04億
|1,407.76億
|1,439.73億
|1,482.58億
|平均值
|1,472.54億
|1,506.36億
|1,546.20億
|1,577.67億
|中位數
|1,477.50億
|1,525.73億
|1,530.42億
|1,558.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.59
|3.66
|2.83
|4.69
|3.52
|營業收入
|1,241.83億
|1,295.04億
|1,247.64億
|1,412.76億
|1,422.68億
詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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