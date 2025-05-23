鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品DECK-US的目標價調降至129.5元，幅度約15.91%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)提出目標價估值：中位數由154元下修至129.5元，調降幅度15.91%。其中最高估值230.49元，最低估值100元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予德克斯戶外用品評價：積極樂觀14位、保持中立11位、保守悲觀0位。
德克斯戶外用品今(23日)收盤價為126.09元。近5日股價下跌15.91%，標普指數下跌1.27%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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