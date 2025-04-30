鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品DECK-US的目標價調降至154元，幅度約3.75%
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)提出目標價估值：中位數由160元下修至154元，調降幅度3.75%。其中最高估值246元，最低估值100元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予德克斯戶外用品評價：積極樂觀17位、保持中立7位、保守悲觀1位。
德克斯戶外用品今(30日)收盤價為111.69元。近5日股價上漲3.75%，標普指數上漲5.16%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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