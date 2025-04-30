search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品DECK-US的目標價調降至154元，幅度約3.75%

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)提出目標價估值：中位數由160元下修至154元，調降幅度3.75%。其中最高估值246元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予德克斯戶外用品評價：積極樂觀17位、保持中立7位、保守悲觀1位。

德克斯戶外用品今(30日)收盤價為111.69元。近5日股價上漲3.75%，標普指數上漲5.16%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股DECK市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
德克斯戶外用品111.69+2.33%

延伸閱讀


Empty