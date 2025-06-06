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鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為113.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.57元下修至0.52元，其中最高估值2.14元，最低估值-0.82元，預估目標價為113.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.14(2.14)3.33.713.58
最低值-0.82(-0.82)1.931.863.58
平均值0.72(0.76)2.83.183.58
中位數0.52(0.57)2.973.363.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值42.51億44.18億45.85億45.68億
最低值42.04億42.45億43.33億44.75億
平均值42.19億43.33億44.35億45.22億
中位數42.18億43.23億43.90億45.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.352.533.863.46-8.98
營業收入58.40億63.40億69.86億69.81億65.68億

詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCI

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