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鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估上修至0.61元，預估目標價為113.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.56元上修至0.61元，其中最高估值2.28元，最低估值-0.82元，預估目標價為113.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.28(2.14)3.33.663.37
最低值-0.82(-0.82)1.931.863.37
平均值0.84(0.75)2.823.173.37
中位數0.61(0.56)2.993.333.37


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值42.51億44.18億45.94億45.80億
最低值42.04億42.45億43.33億44.75億
平均值42.20億43.34億44.36億45.28億
中位數42.18億43.23億43.90億45.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.352.533.863.46-8.98
營業收入58.40億63.40億69.86億69.81億65.68億

詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCI

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