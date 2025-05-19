鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估上修至0.61元，預估目標價為113.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.56元上修至0.61元，其中最高估值2.28元，最低估值-0.82元，預估目標價為113.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.28(2.14)
|3.3
|3.66
|3.37
|最低值
|-0.82(-0.82)
|1.93
|1.86
|3.37
|平均值
|0.84(0.75)
|2.82
|3.17
|3.37
|中位數
|0.61(0.56)
|2.99
|3.33
|3.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|42.51億
|44.18億
|45.94億
|45.80億
|最低值
|42.04億
|42.45億
|43.33億
|44.75億
|平均值
|42.20億
|43.34億
|44.36億
|45.28億
|中位數
|42.18億
|43.23億
|43.90億
|45.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.35
|2.53
|3.86
|3.46
|-8.98
|營業收入
|58.40億
|63.40億
|69.86億
|69.81億
|65.68億
詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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