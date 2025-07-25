鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dick s體育用品DKS-US的目標價調升至220元，幅度約3.53%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Dick s體育用品(DKS-US)提出目標價估值：中位數由212.5元上修至220元，調升幅度3.53%。其中最高估值270元，最低估值180元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予Dick s體育用品評價：積極樂觀11位、保持中立17位、保守悲觀0位。
Dick s體育用品今(25日)收盤價為211.87元。近5日股價上漲3.53%，標普指數上漲1.05%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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