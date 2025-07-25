鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-25 17:40

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今年上半年，在政策持續調控下，中國房市正逐步邁向穩定健康的發展軌道，第二季以來政策推進明顯提速，政治局會議明確房地產進入穩市場新階段，圍繞穩市場、促進轉型、防風險三大主線部署城市更新、高品質轉型和庫存優化等核心任務。

「金九銀十」恐落空！2025上半年陸房市總結與展望：整體呈弱勢復甦、城市分化加劇格局（圖：Shutterstock）

《中房網》報導，各部會迅速落實相關部署，金融環境持續寬鬆，4 月兩部門聯合推出降成本、擴需求、穩預期的一攬子金融政策。地方層級積極跟進，專案債回購土地公告頻率顯著增加，多調整公積金政策並推出消費刺激措施，行政管控進一步放開以釋放剛需和改善性需求。

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根據中國國家統計局上月中發布的數據，中國經濟運作整體平穩，高品質發展態勢持續。工業增加價值及社會消費品零售總額較上季成長，前 5 月外貿出口總額成長超 7%，房市場延續止跌回穩態勢，銷售面積和金額維持穩定，新建商品住宅價格年減幅持續收窄，待售面積連 3 月減少。土地交易量維持低位，擬收儲宅地推進順利，預計全年消化庫存超 3.5 億平方公尺。

中國國家統計局發言人表示，將持續推動都市更新和危險舊房改造，加大優質住宅供應，促進住房需求釋放，建構新發展模式。

土地市場呈現縮量提質特徵，今年上半年成交規模年減 8% 創歷史新低，但各能階城市樓板價普遍上漲，溢價率顯著回升。重點城市優質地塊高溢價成交頻現，高流速低風險板塊屢創地價新高，企業投資信心持續恢復。今年下半年地方政府將強化「控量提質」，中央財政對地方債務指標的寬鬆政策將為縮減供地規模提供支撐。

中央國企也將持續主導土地市場，聚焦一、二線城市核心區域，區域深耕成為企業共識。

數據顯示，今年第二季中國房市整體呈現「止跌回穩」弱勢復甦態勢，新屋供給約束依然明顯，成交基本持平去年同期，中古屋增長動能減弱，學區置業需求消退和優質新盤分流改善客群是主要原因。

報導指出，今年下半年新屋成交三季環比回落，年減幅收窄，第四季跌幅擴大，全年呈現弱勢復甦。此外，都市之間分化加劇，核心一、二線城市在新規住宅帶動下持續回升，多數城市仍在尋找新的供需平衡點，且專案分化明顯，核心區域優質專案維持熱銷，外圍專案去化壓力加大。

此外，「好房子」建設成為產業發展焦點。今年 5 月起實施的《住宅項目規範》標誌著住宅產品進入高品質發展新階段，新規產品的高贈送率引發新舊矛盾，潛在安全問題逐漸顯現。廣州、成都等地已加強監管，未來或有更多城市跟進。住宅產品低碳化發展趨勢明確，綠色低碳成為發展方向。

建商經營業績則止跌回穩，今年前 5 月百大房中近 45% 企業業績年增，20 家企業增幅超 30%。市場雖現復甦跡象，但購屋者信心仍在修復，房企庫存壓力持續增加。

融資方面，今年上半年建商融資規模 1844 億元，年減 30%，第二季融資仍處於歷史低點，第三季將迎來償債高峰，到期規模約 1600 億元，產業困局破解需實現風險出清並尋找永續發展模式雙重突破。

目前，中國房市正處於關鍵轉型期，政策組合拳持續發力，市場供需關係逐漸改善。從中央到地方的多層次政策體系為市場注入穩定預期，金融支持力道加強助力企業紓困。產業競爭格局呈現央國企業主導、區域深耕趨勢，產品升級與品質提升成為發展重點。