鉅亨網編輯林羿君 2025-07-25 14:24

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伊朗與歐洲官員周五 (25 日) 在伊斯坦堡舉行核談判。上個月，伊朗核計畫遭到美國軍事打擊，導致緊張局勢加劇。

伊朗歐洲重啟核談判 警告恢復制裁將退出核武條約。（圖:shutterstock)

伊朗伊斯蘭共和國的外交官將會見英國、法國和德國（歐洲三大經濟體 E3 集團）的外交官，試圖緩解因伊朗核活動而產生的僵局。

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這場會談距離美國轟炸伊朗三個關鍵核設施已約一個月，當時導致國際對其核活動的檢查中斷，並引發外界對其濃縮鈾庫存去向的疑慮。這次打擊也中斷了伊朗與川普政府之間的另一場核談判。

E3 曾在 2015 年協助促成一項核協議，正式名稱為《聯合全面行動計畫》（JCPOA），該協議對伊朗的核計畫設定了嚴格限制，以換取解除制裁。週五的會談之所以重要，是因為它可能會推遲歐洲國家為「迅速恢復」聯合國根據該協議解除的廣泛制裁而做出的任何努力。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）上周宣布，如果伊朗未能達成限制其核計畫的協議，法國可能在 8 月底前重新實施制裁。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，由於美國總統川普在 7 年前退出伊核協議後，歐洲三國未能履行其在該協議下的義務，因此歐洲三國已失去援引將於 10 月到期的伊核協議快速恢復機制的任何權利。

伊朗外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）週三表示，如果聯合國重新實施制裁，德黑蘭「不排除」退出《不擴散核武條約》。