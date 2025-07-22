鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-22 10:50

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伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）近日接受《福斯新聞》專訪時表示，儘管在上月與以色列的戰爭中，伊朗的核計劃與鈾濃縮設施遭受嚴重破壞，但德黑蘭政府不能放棄其鈾濃縮計劃。

伊朗仍堅持進行鈾濃縮！伊朗外長：這關乎民族自豪感。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，阿拉格奇指出：「鈾濃縮計畫的暫停確實是因為損害非常嚴重。但顯然我們不能放棄鈾濃縮，因為這是我們自己科學家的成果。更重要的是，這還與我們的民族自豪感有關。」

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他補充，美國與以色列對伊朗核設施的聯合攻擊造成了重創，目前伊朗方面正進行全面評估。

阿拉格奇同時透露，伊朗最高領袖哈米尼健康狀況良好，並強調伊朗對與美國進行間接對話持開放立場，但「暫時不會展開直接談判」。

在戰爭爆發前，伊朗與美國已進行五輪核計劃談判，由阿曼居中協調，但雙方未能就伊朗鈾濃縮的濃度與上限達成共識。以色列與美國認為，伊朗鈾濃縮已接近可以快速製造核武的水準，但伊朗方面強調其鈾濃縮計畫僅有民用目的。

這場以伊衝突始於 6 月 13 日，以色列對伊朗發動空襲，引發為期 12 天的戰爭。隨後美國亦加入對伊朗核設施的轟炸行動，雙方最終在 6 月底達成停火協議。

儘管伊朗是《核不擴散條約》（NPT）締約國，以色列卻並未簽署該條約。外界普遍認為，以色列是中東唯一擁有核武的國家。