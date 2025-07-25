鉅亨速報 - Factset 最新調查：多佛DOV-US的目標價調升至219元，幅度約3.79%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對多佛(DOV-US)提出目標價估值：中位數由211元上修至219元，調升幅度3.79%。其中最高估值232元，最低估值185元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予多佛評價：積極樂觀12位、保持中立10位、保守悲觀0位。
多佛今(25日)收盤價為186.63元。近5日股價下跌3.79%，標普指數上漲1.05%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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