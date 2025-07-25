search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：多佛DOV-US的目標價調升至219元，幅度約3.79%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對多佛(DOV-US)提出目標價估值：中位數由211元上修至219元，調升幅度3.79%。其中最高估值232元，最低估值185元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予多佛評價：積極樂觀12位、保持中立10位、保守悲觀0位。

多佛今(25日)收盤價為186.63元。近5日股價下跌3.79%，標普指數上漲1.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股DOV市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
多佛186.63-2.24%

延伸閱讀



Empty