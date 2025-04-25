鉅亨速報 - Factset 最新調查：多佛DOV-US的目標價調降至202元，幅度約3.35%
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對多佛(DOV-US)提出目標價估值：中位數由209元下修至202元，調降幅度3.35%。其中最高估值230元，最低估值176元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予多佛評價：積極樂觀12位、保持中立8位、保守悲觀1位。
多佛今(25日)收盤價為169.73元。近5日股價上漲3.35%，標普指數上漲3.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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