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鉅亨速報 - Factset 最新調查：多佛DOV-US的目標價調升至210元，幅度約3.96%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對多佛(DOV-US)提出目標價估值：中位數由202元上修至210元，調升幅度3.96%。其中最高估值230元，最低估值180元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予多佛評價：積極樂觀12位、保持中立10位、保守悲觀0位。

多佛今(16日)收盤價為184.8元。近5日股價上漲3.96%，標普指數上漲4.47%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股DOV市場預估目標價

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