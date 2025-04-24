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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceNow公司NOW-US的目標價調升至1049元，幅度約3.3%

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16


根據FactSet最新調查，共36位分析師，對ServiceNow公司(NOW-US)提出目標價估值：中位數由1015.5元上修至1049元，調升幅度3.3%。其中最高估值1300元，最低估值716元。

綜合評級 - 共有44位分析師給予ServiceNow公司評價：積極樂觀37位、保持中立5位、保守悲觀2位。

ServiceNow公司今(24日)收盤價為812.7元。近5日股價上漲3.3%，標普指數上漲1.9%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NOW市場預估目標價

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