鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-25 13:40

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中國網友曾自發評選出國內市場上「最難喝飲料 TOP」”，嶗山白花蛇草水、東方樹葉、格瓦斯、黑松沙士、紅色尖叫紛紛上榜，其中東方樹葉曾經不被看好，但隨著無糖飲料風潮興起成功翻紅，如今穩坐農夫山泉第二成長曲線的頭把交椅，而如今，難喝飲料圈的輪迴敘事仍在繼續，這次接住潑天富貴的是同樣來自農夫山泉的紅色尖叫。

瘋漲逾3.7萬！陸網評最難喝飲料逆襲 農夫山泉2品牌翻紅 這次輪到「它」（圖：Shutterstock）

最近，在二手交易平台上，曾經 5 元 (人民幣，下同) 一瓶的紅色尖叫被炒出了天價，有賣家掛出 68 元、88 元的價格，甚至還有賣家一箱 (15 瓶) 掛出 8900 元 (約 3.72 萬台幣) 的離譜價格，並宣稱「升值的想像空間很大」。

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紅色尖叫的翻紅，有著類似「絕版、甄選」商品溢價空間延伸的特色。根據賣家介紹，這次熱炒的大多是農夫山泉在尖叫品牌上市 20 週年之際推出的 20 週年限定款，當時在電商平台限時返場 10000 箱，零售價 75 元 (15 瓶)，每瓶 5 元。不過，到底誰會喝這款曾被網友評為「五大難喝飲料」之首的產品，仍是不少消費者的疑問，畢竟它即便打著「養生」功能飲料的標籤，那股濃鬱的「腐爛草根味」也讓很多人下不去嘴。

但市場風向變化極快，難喝既是紅色尖叫最令人詬病之處，也是助推其出圈的流量密碼。這些年，憑藉獵奇路線走紅的食物不在少數，品牌也樂於借助獵奇獲取流量，即便銷量不佳，也能節省行銷費用，還可能獲得貼合年輕人的稱號。

在社群媒體平台上，有關紅色尖叫等難喝飲料的貼文流量不俗，停產反而讓其有了更高的知名度和溢價空間。

農夫山泉工作人員表示，「紅色尖叫」是否會重新銷售需以實際銷售情況為準。事實上，紅色尖叫的翻紅是生不逢時遇上當下獵奇消費與懷舊情懷碰撞的結果。養生大潮讓曾經失意的飲料看到希望，升級後的紅色尖叫添加了人參粉等養生成分，目標客群也與當下「脆皮打工人」的需求相契合，而東方樹葉已提供了翻紅的最佳路徑，農夫山泉也渴望下一個爆賣創造成長曲線。

難喝飲料得以翻紅，還得益於網路文化的解構魅力。在當下網路脈絡中，難喝飲料成為一種文化，被賦予社交符號、情感載體等多重意義，突破味覺體驗單一維度。