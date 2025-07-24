鉅亨速報 - Factset 最新調查：京東集團(JD-US)EPS預估下修至2.69元，預估目標價為47.36元
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根據FactSet最新調查，共42位分析師，對京東集團(JD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.78元下修至2.69元，其中最高估值5.01元，最低估值1.76元，預估目標價為47.36元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.01(5.01)
|5.49
|6.39
|6.24
|最低值
|1.76(1.76)
|3.23
|3.61
|5.09
|平均值
|2.99(3.1)
|4.15
|5.19
|5.84
|中位數
|2.69(2.78)
|4.09
|5.23
|6.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,959.25億
|2,153.87億
|2,386.46億
|2,352.76億
|最低值
|1,878.89億
|1,933.51億
|2,068.76億
|2,252.98億
|平均值
|1,922.06億
|2,039.63億
|2,166.38億
|2,298.49億
|中位數
|1,923.05億
|2,041.11億
|2,152.42億
|2,289.71億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.74
|-0.36
|0.99
|2.17
|3.84
|營業收入
|1,080.52億
|1,475.48億
|1,553.73億
|1,530.92億
|1,610.18億
詳細資訊請看美股內頁：
京東集團(JD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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