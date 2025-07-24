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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：京東集團(JD-US)EPS預估下修至2.69元，預估目標價為47.36元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共42位分析師，對京東集團(JD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.78元下修至2.69元，其中最高估值5.01元，最低估值1.76元，預估目標價為47.36元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.01(5.01)5.496.396.24
最低值1.76(1.76)3.233.615.09
平均值2.99(3.1)4.155.195.84
中位數2.69(2.78)4.095.236.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,959.25億2,153.87億2,386.46億2,352.76億
最低值1,878.89億1,933.51億2,068.76億2,252.98億
平均值1,922.06億2,039.63億2,166.38億2,298.49億
中位數1,923.05億2,041.11億2,152.42億2,289.71億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.74-0.360.992.173.84
營業收入1,080.52億1,475.48億1,553.73億1,530.92億1,610.18億

詳細資訊請看美股內頁：
京東集團(JD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJD

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