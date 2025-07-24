美副總統范斯：若讓中國在AI領域趕超 是美國的領導人蠢
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電
中國 AI 產業正以驚人速度發展，為國家綜合實力提升注入強勁動能。這一趨勢引發美國川普政權高度警覺，川普周三 (23 日) 宣布一項雄心勃勃的 AI 發展藍圖，試圖透過政策調整維持美國在 AI 領域的技術優勢。這項包含約 90 項建議的計畫，標誌著美國對中科技競爭戰略出現重大轉向。
川普周三演講時將 AI 競爭定義為「將塑造 21 世紀的鬥爭」，並誓言美國必將贏得這場競賽，副總統范斯的發言更透露出緊迫感。
范斯說：「如果讓中國趕超，那不該怪中國，而是美國領導人的愚蠢政策所致。」他的表態反映出美國政界對中國 AI 發展動能的深度焦慮。
不同於拜登政府築起「技術高牆」的政策，川普最新宣布的 AI 發展計畫包含三大核心舉措，分別是大幅放寬 AI 技術出口限制，簡化資料中心建設的環保審批，以及建立聯邦統一的 AI 監管標準。
川普當天簽署的三項行政命令中，特別引人注目的是《國家環境政策法》和《清潔水法》的豁免條款，這將加速全美資料中心建設。
白宮科技政策辦公室主任 Michael Kratsios 透露，美國商務部和國務院正與業界合作，準備向盟友輸出完整的 AI 解決方案。
這項政策轉向已產生即時影響。儘管今年 4 月曾禁止輝達 H20 晶片出口至中國，但本月初已悄悄放行。
美國高官還證實，新 AI 計畫未將 H20 晶片列為「國家安全威脅」，這使輝達、超微等晶片巨頭、Google、微軟等 AI 企業獲得更大國際市場空間。
分析師指出，這種轉變實為因應中國自主創新能力的權宜之計，中國去年新增電力產能達 400 吉瓦，是美國的十倍，這種基礎建設優勢正轉化為 AI 發展動能。
但美國的戰略調整難掩其遏制中國科技發展的本質。今年以來，美方持續升級晶片管制，將更多中國科技企業列入實體清單。中國外交部發言人林劍嚴正指出，這種「無底線打壓」嚴重破壞全球產業鏈，中國堅決維護發展權益。
值得注意的是，美國本土也面臨能源瓶頸，AI 新創公司 Anthropic 警告，電力基礎設施不足恐拖累美國 AI 進步。
在這場關乎未來的競賽中，中國堅持開放合作立場，商務部多次呼籲美方摒棄零和思維，取消不合理限制措施。
當前格局下，中美 AI 發展路徑呈現鮮明對比，一方面透過政治手段強行維持技術霸權，一方面依托市場規模與創新生態穩定前進。隨著川普計畫逐步實施，全球科技產業恐將面臨更複雜的博弈局面，但歷史經驗顯示，任何違背技術發展規律的政治操弄，終將難擋科技進步的大潮。
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