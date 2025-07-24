鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-07-24 10:35

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中國 AI 產業正以驚人速度發展，為國家綜合實力提升注入強勁動能。這一趨勢引發美國川普政權高度警覺，川普周三 (23 日) 宣布一項雄心勃勃的 AI 發展藍圖，試圖透過政策調整維持美國在 AI 領域的技術優勢。這項包含約 90 項建議的計畫，標誌著美國對中科技競爭戰略出現重大轉向。

美副總統范斯：若讓中國在AI領域趕超 是美國的領導人蠢（圖：Shutterstock）

川普周三演講時將 AI 競爭定義為「將塑造 21 世紀的鬥爭」，並誓言美國必將贏得這場競賽，副總統范斯的發言更透露出緊迫感。

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范斯說：「如果讓中國趕超，那不該怪中國，而是美國領導人的愚蠢政策所致。」他的表態反映出美國政界對中國 AI 發展動能的深度焦慮。

不同於拜登政府築起「技術高牆」的政策，川普最新宣布的 AI 發展計畫包含三大核心舉措，分別是大幅放寬 AI 技術出口限制，簡化資料中心建設的環保審批，以及建立聯邦統一的 AI 監管標準。

川普當天簽署的三項行政命令中，特別引人注目的是《國家環境政策法》和《清潔水法》的豁免條款，這將加速全美資料中心建設。

白宮科技政策辦公室主任 Michael Kratsios 透露，美國商務部和國務院正與業界合作，準備向盟友輸出完整的 AI 解決方案。

這項政策轉向已產生即時影響。儘管今年 4 月曾禁止輝達 H20 晶片出口至中國，但本月初已悄悄放行。

美國高官還證實，新 AI 計畫未將 H20 晶片列為「國家安全威脅」，這使輝達、超微等晶片巨頭、Google、微軟等 AI 企業獲得更大國際市場空間。

分析師指出，這種轉變實為因應中國自主創新能力的權宜之計，中國去年新增電力產能達 400 吉瓦，是美國的十倍，這種基礎建設優勢正轉化為 AI 發展動能。

但美國的戰略調整難掩其遏制中國科技發展的本質。今年以來，美方持續升級晶片管制，將更多中國科技企業列入實體清單。中國外交部發言人林劍嚴正指出，這種「無底線打壓」嚴重破壞全球產業鏈，中國堅決維護發展權益。

值得注意的是，美國本土也面臨能源瓶頸，AI 新創公司 Anthropic 警告，電力基礎設施不足恐拖累美國 AI 進步。

在這場關乎未來的競賽中，中國堅持開放合作立場，商務部多次呼籲美方摒棄零和思維，取消不合理限制措施。