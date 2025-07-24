鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-24 06:00

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美國聯準會 (Fed) 獨立性正面臨前所未有的政治風暴，隨著美國總統川普周二 (22 日) 對 Fed 主席鮑爾的持續攻擊升級，著名經濟學家、劍橋大學女王學院院長伊爾艾朗提出一項引發巨大爭議的建議，稱「為了保護聯準會的獨立性，鮑爾應當主動辭職」。

鮑爾去留成金融界最大懸念！經濟學家意見歧異 Fed前主席柏南克葉倫等發文力挺（圖：Shutterstock）

這一觀點在華爾街引發激烈討論。伊爾艾朗在接受《CNN》採訪時指出，川普對鮑爾的攻擊已從個人層面擴展到對整個 Fed 權威的挑戰。他認為，若鮑爾繼續留任，持續的攻擊將嚴重損害 Fed 的獨立性根基。

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伊爾艾朗說：「最好的情況是鮑爾能堅持到明年 5 月任期結束，但現實是這種情況不太可能發生。」

他還進一步警告說，一旦川普宣布繼任人選，鮑爾將淪為「跛鴨」主席，決策效力將大打折扣，可能引發金融市場動盪。伊爾艾朗強調，鮑爾主動辭職雖非理想選擇，但能為市場提供確定性，避免更嚴重的系統性風險。

然而，這個另類建議並未獲得主流認同。Fed 前副主席 Alan Stuart Blinder 強烈反對這一觀點，認為屈服於政治壓力辭職將開創危險先例。

曾在 1990 年代中期擔任 Fed 副主席的 Blinder 說：「這就像說被欺負時最好的應對就是妥協。」

Raymond James Financial 政策分析師 Ed Mills 也持相同立場，認為鮑爾辭職會給外界留下 Fed 屈服於政治壓力的負面印象。

多位 Fed 前官員紛紛發聲捍衛機構獨立性。前主席伯南克和葉倫在聯合署名文章中說：「聯準會依據數據和客觀分析做出決策的信譽是國家重要資產。」

耶魯大學管理學院教授、Fed 前高層 William English 更直言，即便鮑爾辭職也無法阻止政治干預。

值得注意的是，川普政府內部也出現維護 Fed 獨立性的聲音，財長貝森特稱雖然 Fed 應審視非貨幣職能，但「貨幣政策必須保持獨立」。

然而，市場對潛在人事變動的反應已現端倪。Mills 警告，若鮑爾辭職，利率可能不降反升，市場恐將出現恐慌性波動。

葉倫也指出，解僱鮑爾將嚴重動搖市場信心，因為全球投資者依賴 Fed 的獨立性。

面對持續的政治壓力，鮑爾本人立場堅定。他先前明確表示：「我打算完成我的任期。」