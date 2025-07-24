俄羅斯、烏克蘭第三輪談判 不到1個小時結束 核心議題未突破

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-24 09:12

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俄羅斯和烏克蘭兩國代表團周三（23 日）晚間在土耳其伊斯坦堡舉行第三輪直接談判，不到 1 個小時結束，雙方未在兩國首腦會面、停火等核心議題上實現突破，但在人道主義議題上取得進展，同意繼續交換被俘人員。

俄羅斯和烏克蘭兩國代表團周三晚間在土耳其伊斯坦堡舉行第三輪直接談判。（圖：新華社）

俄羅斯談判代表團團長、總統助理梅金斯基當天在談判結束後舉行的記者會上表示，俄烏元首會面的時機不成熟。他說，在兩國領導人見面前，雙方應就相關問題達成協議，否則就缺少直接會談的基礎。

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梅金斯基說，雙方同意繼續交換至少 1,200 名被俘人員，目前俄方已向烏方歸還 7,000 具烏軍士兵遺體，並準備繼續歸還 3,000 具遺體。

梅金斯基還說，俄方建議與烏方達成 24 小時或 48 小時停火協議，以救治傷員，處理士兵遺體。

此外，俄方提議與烏方設立三個線上工作小組，分別處理政治、人道主義和軍事方面的問題。

烏克蘭談判代表團團長、國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫在另一場記者會上表示，烏俄雙方此次談判未就停火達成一致，但在人道主義問題上取得一些進展。

他表示，烏克蘭提議兩國領導人在 8 月底前進行直接會談。