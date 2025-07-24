俄羅斯、烏克蘭第三輪談判 不到1個小時結束 核心議題未突破
鉅亨網編譯鍾詠翔
俄羅斯和烏克蘭兩國代表團周三（23 日）晚間在土耳其伊斯坦堡舉行第三輪直接談判，不到 1 個小時結束，雙方未在兩國首腦會面、停火等核心議題上實現突破，但在人道主義議題上取得進展，同意繼續交換被俘人員。
俄羅斯談判代表團團長、總統助理梅金斯基當天在談判結束後舉行的記者會上表示，俄烏元首會面的時機不成熟。他說，在兩國領導人見面前，雙方應就相關問題達成協議，否則就缺少直接會談的基礎。
梅金斯基說，雙方同意繼續交換至少 1,200 名被俘人員，目前俄方已向烏方歸還 7,000 具烏軍士兵遺體，並準備繼續歸還 3,000 具遺體。
梅金斯基還說，俄方建議與烏方達成 24 小時或 48 小時停火協議，以救治傷員，處理士兵遺體。
此外，俄方提議與烏方設立三個線上工作小組，分別處理政治、人道主義和軍事方面的問題。
烏克蘭談判代表團團長、國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫在另一場記者會上表示，烏俄雙方此次談判未就停火達成一致，但在人道主義問題上取得一些進展。
他表示，烏克蘭提議兩國領導人在 8 月底前進行直接會談。
本輪談判由土耳其外長菲丹和土國家情報局局長卡林共同主持。俄烏雙方前兩輪關於解決衝突問題的直接談判，分別於今年 5 月和 6 月在土耳其舉行。
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