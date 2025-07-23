鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈里伯頓(HAL-US)EPS預估下修至2.18元，預估目標價為26.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對哈里伯頓(HAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.22元下修至2.18元，其中最高估值2.67元，最低估值1.77元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.67(2.67)
|2.98
|3.13
|2.69
|最低值
|1.77(1.77)
|1.86
|2.08
|2.6
|平均值
|2.22(2.23)
|2.29
|2.64
|2.63
|中位數
|2.18(2.22)
|2.29
|2.72
|2.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|219.52億
|229.41億
|239.08億
|228.47億
|最低值
|212.33億
|204.87億
|202.04億
|217.46億
|平均值
|215.06億
|213.95億
|221.67億
|223.53億
|中位數
|214.88億
|213.08億
|220.79億
|224.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.34
|1.63
|1.73
|2.92
|2.83
|營業收入
|144.45億
|152.95億
|202.97億
|230.18億
|229.44億
詳細資訊請看美股內頁：
哈里伯頓(HAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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