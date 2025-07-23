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鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈里伯頓(HAL-US)EPS預估下修至2.18元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對哈里伯頓(HAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.22元下修至2.18元，其中最高估值2.67元，最低估值1.77元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.67(2.67)2.983.132.69
最低值1.77(1.77)1.862.082.6
平均值2.22(2.23)2.292.642.63
中位數2.18(2.22)2.292.722.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值219.52億229.41億239.08億228.47億
最低值212.33億204.87億202.04億217.46億
平均值215.06億213.95億221.67億223.53億
中位數214.88億213.08億220.79億224.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.341.631.732.922.83
營業收入144.45億152.95億202.97億230.18億229.44億

詳細資訊請看美股內頁：
哈里伯頓(HAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHAL

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