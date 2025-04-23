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鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估上修至4.57元，預估目標價為195.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.5元上修至4.57元，其中最高估值4.63元，最低估值4.45元，預估目標價為195.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.63(4.56)5.347.377.7
最低值4.45(4.45)4.875.497.7
平均值4.56(4.5)5.016.267.7
中位數4.57(4.5)4.976.087.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.65億11.66億12.93億14.55億
最低值10.50億10.89億12.44億14.55億
平均值10.60億11.34億12.69億14.55億
中位數10.61億11.40億12.70億14.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.361.722.032.823.51
營業收入5.86億6.64億7.67億9.29億10.42億

詳細資訊請看美股內頁：
曼哈頓軟體(MANH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMANH

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