鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估上修至4.57元，預估目標價為195.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.5元上修至4.57元，其中最高估值4.63元，最低估值4.45元，預估目標價為195.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.63(4.56)
|5.34
|7.37
|7.7
|最低值
|4.45(4.45)
|4.87
|5.49
|7.7
|平均值
|4.56(4.5)
|5.01
|6.26
|7.7
|中位數
|4.57(4.5)
|4.97
|6.08
|7.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.65億
|11.66億
|12.93億
|14.55億
|最低值
|10.50億
|10.89億
|12.44億
|14.55億
|平均值
|10.60億
|11.34億
|12.69億
|14.55億
|中位數
|10.61億
|11.40億
|12.70億
|14.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.36
|1.72
|2.03
|2.82
|3.51
|營業收入
|5.86億
|6.64億
|7.67億
|9.29億
|10.42億
詳細資訊請看美股內頁：
曼哈頓軟體(MANH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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