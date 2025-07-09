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鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.56元上修至1.61元，其中最高估值2.17元，最低估值1.31元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.17(2.17)3.123.932.13
最低值1.31(1.31)1.591.461.78
平均值1.7(1.68)2.252.641.96
中位數1.61(1.56)2.152.641.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值295.96億308.19億330.64億343.92億
最低值259.66億265.61億262.19億262.39億
平均值274.91億291.44億302.14億304.16億
中位數273.40億294.87億302.04億306.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.412.902.391.281.30
營業收入138.72億223.57億233.34億227.07億251.40億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFCX

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