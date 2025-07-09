鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為50.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.56元上修至1.61元，其中最高估值2.17元，最低估值1.31元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.17(2.17)
|3.12
|3.93
|2.13
|最低值
|1.31(1.31)
|1.59
|1.46
|1.78
|平均值
|1.7(1.68)
|2.25
|2.64
|1.96
|中位數
|1.61(1.56)
|2.15
|2.64
|1.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|295.96億
|308.19億
|330.64億
|343.92億
|最低值
|259.66億
|265.61億
|262.19億
|262.39億
|平均值
|274.91億
|291.44億
|302.14億
|304.16億
|中位數
|273.40億
|294.87億
|302.04億
|306.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|2.90
|2.39
|1.28
|1.30
|營業收入
|138.72億
|223.57億
|233.34億
|227.07億
|251.40億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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