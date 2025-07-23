鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融(SYF-US)EPS預估上修至8.53元，預估目標價為80.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對同步金融(SYF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.85元上修至8.53元，其中最高估值9.08元，最低估值7.5元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.08(8.48)
|9.7
|11.11
|最低值
|7.5(7.5)
|8.2
|8.65
|平均值
|8.39(7.88)
|9.03
|10.29
|中位數
|8.53(7.85)
|9.01
|10.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|152.95億
|159.41億
|172.30億
|最低值
|149.18億
|155.55億
|159.86億
|平均值
|151.08億
|157.39億
|164.78億
|中位數
|151.37億
|157.38億
|164.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.27
|7.34
|6.15
|5.19
|8.55
|營業收入
|128.27億
|112.24億
|131.95億
|173.38億
|207.59億
詳細資訊請看美股內頁：
同步金融(SYF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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