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鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融(SYF-US)EPS預估上修至8.53元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對同步金融(SYF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.85元上修至8.53元，其中最高估值9.08元，最低估值7.5元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.08(8.48)9.711.11
最低值7.5(7.5)8.28.65
平均值8.39(7.88)9.0310.29
中位數8.53(7.85)9.0110.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值152.95億159.41億172.30億
最低值149.18億155.55億159.86億
平均值151.08億157.39億164.78億
中位數151.37億157.38億164.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.277.346.155.198.55
營業收入128.27億112.24億131.95億173.38億207.59億

詳細資訊請看美股內頁：
同步金融(SYF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSYF

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