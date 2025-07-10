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鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融(SYF-US)EPS預估上修至7.84元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對同步金融(SYF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.68元上修至7.84元，其中最高估值8.56元，最低估值7.33元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.56(8.56)9.5210.99
最低值7.33(7.33)8.28.65
平均值7.81(7.8)8.8110.25
中位數7.84(7.68)8.8210.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值154.21億160.06億172.50億
最低值150.04億153.97億159.86億
平均值152.21億157.55億165.16億
中位數152.10億157.60億163.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.277.346.155.198.55
營業收入128.27億112.24億131.95億173.38億207.59億

詳細資訊請看美股內頁：
同步金融(SYF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSYF

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