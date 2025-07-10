鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融(SYF-US)EPS預估上修至7.84元，預估目標價為75.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對同步金融(SYF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.68元上修至7.84元，其中最高估值8.56元，最低估值7.33元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.56(8.56)
|9.52
|10.99
|最低值
|7.33(7.33)
|8.2
|8.65
|平均值
|7.81(7.8)
|8.81
|10.25
|中位數
|7.84(7.68)
|8.82
|10.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|154.21億
|160.06億
|172.50億
|最低值
|150.04億
|153.97億
|159.86億
|平均值
|152.21億
|157.55億
|165.16億
|中位數
|152.10億
|157.60億
|163.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.27
|7.34
|6.15
|5.19
|8.55
|營業收入
|128.27億
|112.24億
|131.95億
|173.38億
|207.59億
詳細資訊請看美股內頁：
同步金融(SYF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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