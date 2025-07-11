華爾街看好被低估的Alphabet 稱最被忽視優質股

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-11 23:44

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據《CNBC》周五 (11 日) 報導，儘管輝達 (NVDA-US) 是 AI 領域明星，華爾街分析師正將目光轉向 Alphabet(GOOGL-US)。投資人曾擔心 AI 威脅 Google 核心搜尋業務，但分析師認為威脅被過度放大。

高盛分析師認為Alphabet的Gemini AI平台具策略優勢，價值遭市場低估。(圖:Shutterstock)

隨著 ChatGPT 等平台興起，用戶可直接取得問題答案而無需點擊連結，使用者正在減少使用 Google 搜尋引擎，導致該平台的廣告曝光機會下滑。

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Alphabet 股價今年迄今下跌 6%，但 Evercore ISI 網路研究主管 Mark Mahaney 認為，這正是其吸引力所在。他表示，Alphabet 是市場上最值得關注的「價值被錯估的優質股」之一。

AI 疑慮讓 Alphabet 股價被低估，但 Mahaney 認為搜尋引擎業務受到的威脅被過度放大。他強調，Alphabet 旗下擁有 YouTube、Google Cloud 和 Waymo 等強勁事業群，即使搜尋業務真的放緩，其他業務的成長仍可推升股價。

高盛 (GS-US)TMT 集團共同業務主管 Eric Sheridan 也持相同看法，認為 Alphabet 是大型科技股中風險報酬比最佳的選擇之一。

Sheridan 向《商業內幕》表示：「雖然市場對搜尋業務有疑慮，但 YouTube、雲端服務和 Waymo 在 Alphabet 的價值占比越來越高，代表投資人為搜尋業務買單的成本其實在下降。」