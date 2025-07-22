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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科馬里卡CMA-US的目標價調升至64元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對科馬里卡(CMA-US)提出目標價估值：中位數由62元上修至64元，調升幅度3.23%。其中最高估值75元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予科馬里卡評價：積極樂觀3位、保持中立13位、保守悲觀8位。

科馬里卡今(22日)收盤價為63.16元。近5日股價下跌3.23%，標普指數上漲0.59%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CMA市場預估目標價

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