鉅亨速報 - Factset 最新調查：科馬里卡CMA-US的目標價調升至63元，幅度約3.28%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對科馬里卡(CMA-US)提出目標價估值：中位數由61元上修至63元，調升幅度3.28%。其中最高估值75元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予科馬里卡評價：積極樂觀3位、保持中立13位、保守悲觀8位。
科馬里卡今(21日)收盤價為65.32元。近5日股價上漲3.28%，標普指數上漲0.59%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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