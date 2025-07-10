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鉅亨速報 - Factset 最新調查：科馬里卡(CMA-US)EPS預估上修至5.28元，預估目標價為61.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對科馬里卡(CMA-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.28元，其中最高估值5.45元，最低估值5.02元，預估目標價為61.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.45(5.45)6.056.75
最低值5.02(5.02)5.365.56
平均值5.24(5.23)5.686.11
中位數5.28(5.2)5.656.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值34.18億35.64億36.56億
最低值33.25億33.61億34.54億
平均值33.94億34.92億35.85億
中位數33.99億35.06億36.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.278.358.476.445.02
營業收入30.49億29.38億36.31億51.48億48.44億

詳細資訊請看美股內頁：
科馬里卡(CMA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCMA

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