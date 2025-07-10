鉅亨速報 - Factset 最新調查：科馬里卡(CMA-US)EPS預估上修至5.28元，預估目標價為61.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對科馬里卡(CMA-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.28元，其中最高估值5.45元，最低估值5.02元，預估目標價為61.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.45(5.45)
|6.05
|6.75
|最低值
|5.02(5.02)
|5.36
|5.56
|平均值
|5.24(5.23)
|5.68
|6.11
|中位數
|5.28(5.2)
|5.65
|6.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34.18億
|35.64億
|36.56億
|最低值
|33.25億
|33.61億
|34.54億
|平均值
|33.94億
|34.92億
|35.85億
|中位數
|33.99億
|35.06億
|36.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.27
|8.35
|8.47
|6.44
|5.02
|營業收入
|30.49億
|29.38億
|36.31億
|51.48億
|48.44億
詳細資訊請看美股內頁：
科馬里卡(CMA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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