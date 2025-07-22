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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調升至148元，幅度約6.09%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)提出目標價估值：中位數由139.5元上修至148元，調升幅度6.09%。其中最高估值185元，最低估值101元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Celestica, Inc.評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Celestica, Inc.今(22日)收盤價為163.02元。近5日股價上漲6.09%，標普指數上漲0.59%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CLS市場預估目標價

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Celestica, Inc.163.02+1.81%

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