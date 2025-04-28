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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調降至119元，幅度約4.03%

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)提出目標價估值：中位數由124元下修至119元，調降幅度4.03%。其中最高估值150元，最低估值95元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Celestica, Inc.評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀1位。

Celestica, Inc.今(28日)收盤價為89.05元。近5日股價上漲4.03%，標普指數上漲4.59%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CLS市場預估目標價

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Celestica, Inc.89.05-3.35%

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