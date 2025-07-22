22兆！德國政府與商界宣佈史上最大規模投資計畫 拯救連兩年衰退的經濟

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-07-22 17:10

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德國政府與商界周一 (21 日) 共同發起名為「為德國製造」的大規模投資倡議，承諾到 2028 年在德國投入 6310 億歐元 (約 22 兆台幣) 資金，以提振經濟並增強國家競爭力。該計畫由西門子、德意志銀行等企業發起，目前已獲包括 BMW、福斯、安聯、空中巴士、輝達等在內的 61 家中大型企業及新創公司回應。

22兆！德國政府與商界宣佈史上最大規模投資計畫 為衰退經濟注入活力（圖：Shutterstock）

在與德國總理默茨 (Friedrich Merz) 會晤後，德國商界聯盟宣布未來三年將落實這筆巨額投資。資金將主要用於新建工廠、研發創新以及基礎設施現代化升級。

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默茨在會後的記者會上說，「這是德國近幾十年來規模最大的投資計畫之一」，並強調光靠政府公共資金無法完成這一目標，最大份額必須由私人投資者提供。

此前，德國政府批准數十億美元稅收減免政策，並設立 5000 億歐元基礎建設和氣候基金，但官方坦言仍須私人資本填補缺口。

西門子執行長 Roland Busch 在會議上指出，德國政府必須「減少監管束縛，為企業創造更多自由和創新空間」。他並呼籲加快決策與審批流程，並推動數位化改革以提升效率。

ifo 經濟研究所所長、德國著名經濟學家 Clemens Fuest 評估上述倡議「方向正確」，但指出長期經濟效果取決於投資的可持續性。目前承諾的 6310 億歐元涵蓋資本支出、研發費用及國際投資者註資，包含此前已公佈項目及超過 1000 億歐元新增投資。

德國聯邦外貿與投資署執行長 (Julia Braune) 認為，此舉釋放政府與企業合作推動經濟成長的明確訊號。

不過，部分政界和學界人士質疑，若要真正釋放投資潛力，政府必須優先解決結構性改革積弊，包括簡化行政程序、優化投資環境等。

數據顯示，德國經濟已經連兩年負成長，今年春季預測報告將 2025 年成長預期下調至停滯。分析人士指出，基礎建設老化、數位化進程遲緩等長期問題正是拖累經濟的關鍵。

值得關注的是，國際局勢對德國企業信心的影響正在惡化。

近日，德國贏創工業集團執行長 Christian Kullmann 公開批評美國關稅政策的不確定性危害全球經濟。「美國正從全球貿易參與者轉向『本國優先』，歐洲企業不應依賴歐美關稅協定的不確定性，歐洲必須採取『企業優先』策略，務實增強自身競爭力」。

Kullmann 警告，若美國關稅威脅持續，可能進一步惡化全球經濟衰退風險。

面對歐美關稅爭端升級，德國總理默茨在 7 月 3 日的銀行業會議上呼籲歐盟加速談判進程。「我們需要快速而簡潔的解決方案，而非陷入數月的漫長談判。」

默茨強調，歐美關稅摩擦已經威脅德國汽車、機械製造等支柱產業，必須盡快達成協議以穩定企業預期。