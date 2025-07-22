金價重返3400美元徘徊近五周高點 專家：下半年甚至是本季 須緊盯四大關鍵指標
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
國際金價今 (22) 日在亞洲早盤交易時段維持在 5 周高點附近，昨日收盤上漲 1.4%，一度重返每盎司 3400 美元之上，主因市場避險情緒回升，在 8 月 1 日最後期限前關稅談判不確定性中，美元和美債殖利率走弱提振了黃金的價格。此外，美元指數周一 (21 日) 震盪下跌 0.6%，再次失守 98 關口，10 年期美債殖利率進一步遠離 4.5%，觸及一周低點。
歐盟外交官表示，隨著與美國達成可接受的貿易協議的前景逐漸黯淡，歐盟正探索一套更廣泛的針對美國的可能反制措施。
大宗商品經紀商 High Ridge Futures 金屬交易主管梅傑表示，隨著 8 月 1 日最後期限的臨近，這給市場帶來了一定程度的不確定性，這對黃金無疑是一種支持。
渣打銀行全球研究部貴金屬分析師庫柏表示，對美國債務成長和進一步關稅更新的擔憂可能會使黃金成為焦點，目前金價似乎得到了很好的支撐。
自 4 月達到高峰以來，黃金一直徘徊在狹窄的區間內。儘管金價繼續受到通膨擔憂和全球緊張局勢的支撐，但最近的盤整走勢顯示，新動能可能需要新的催化劑。
與此同時，外界也在關注美國總統川普與聯準會 (Fed) 主席鮑爾之間的「戰鬥」，這可能會影響未來的利率走向。川普上周回應了相關報導並重申不打算解僱鮑爾，但保留了選擇權，並再次批評 Fed 沒有及時降息。
梅傑表示，關於美國提前降息的討論正在增加，圍繞鮑爾可能被替換和 Fed 重組的猜測加劇了市場的緊張情緒。
根據芝商所 (CME)FedWatch 數據，交易員預計聯準會 9 月降息的可能性約 59%，距離充分定價還有不小距離。
在 4 月 25 日突破 3500 美元後，國際金價隨後曾多次衝擊歷史新高都宣告失敗，貿易緊張局勢、地緣政治因素降溫和 Fed 降息前景不明朗等因素成為了負面因素。
Monetary Metals 研究主管納德爾施泰因認為，至少在 7 月，金價迎來新高的可能性有限。Alloy Market 執行長阿維薩諾亦表示短期內任何顯著的價格上漲都需要新的重大經濟逆風或全球不穩定加劇。
相較之下，美國貴金屬交易所 (APMEX) 行銷總監艾利歐特則認為，參考上半年，黃金可能會出現令人驚訝的走勢。
市場人士認為，在第三季甚至下半年，以下四大因素將影響金價走勢；一是全球央行熱情，央行購買決策可迅速影響市場；二是地緣政治事件，政治動盪會促使投資者轉向貴金屬；三是通膨數據，通膨數據急劇變化或預示經濟疲軟；四是美元走勢，黃金往往與美元走勢呈負相關性。
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