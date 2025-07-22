鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-22 09:40

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國際金價今 (22) 日在亞洲早盤交易時段維持在 5 周高點附近，昨日收盤上漲 1.4%，一度重返每盎司 3400 美元之上，主因市場避險情緒回升，在 8 月 1 日最後期限前關稅談判不確定性中，美元和美債殖利率走弱提振了黃金的價格。此外，美元指數周一 (21 日) 震盪下跌 0.6%，再次失守 98 關口，10 年期美債殖利率進一步遠離 4.5%，觸及一周低點。

金價重返3400美元徘徊近五周高點 專家：下半年甚至是本季 須緊盯四大關鍵指標（圖：Shutterstock）

歐盟外交官表示，隨著與美國達成可接受的貿易協議的前景逐漸黯淡，歐盟正探索一套更廣泛的針對美國的可能反制措施。

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大宗商品經紀商 High Ridge Futures 金屬交易主管梅傑表示，隨著 8 月 1 日最後期限的臨近，這給市場帶來了一定程度的不確定性，這對黃金無疑是一種支持。

自 4 月達到高峰以來，黃金一直徘徊在狹窄的區間內。儘管金價繼續受到通膨擔憂和全球緊張局勢的支撐，但最近的盤整走勢顯示，新動能可能需要新的催化劑。

與此同時，外界也在關注美國總統川普與聯準會 (Fed) 主席鮑爾之間的「戰鬥」，這可能會影響未來的利率走向。川普上周回應了相關報導並重申不打算解僱鮑爾，但保留了選擇權，並再次批評 Fed 沒有及時降息。

梅傑表示，關於美國提前降息的討論正在增加，圍繞鮑爾可能被替換和 Fed 重組的猜測加劇了市場的緊張情緒。

根據芝商所 (CME)FedWatch 數據，交易員預計聯準會 9 月降息的可能性約 59%，距離充分定價還有不小距離。

在 4 月 25 日突破 3500 美元後，國際金價隨後曾多次衝擊歷史新高都宣告失敗，貿易緊張局勢、地緣政治因素降溫和 Fed 降息前景不明朗等因素成為了負面因素。