鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-22 12:32

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據日本《東京廣播公司》周二（22 日）報導，參議院選舉結束，自民黨黨內要求首相石破茂辭職的呼聲越來愈高，黨內意見認為，自民黨總裁選舉恐怕無法避免。

多名自民黨成員要求石破茂辭職，自民黨總裁選舉恐無法避免。（圖：Shutterstock）

日本第 27 屆參議院選舉結果周一揭曉。在各黨爭奪的 125 個議席中，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟，獲 47 席，加上 75 個非改選議席，席次未過半。

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日媒稱，自公聯盟的議席數較選舉前大幅減少，這場大敗使得石破茂的執政變得更加困難。

在這種背景下，已經有多名自民黨人士公開要求石破茂辭職。自民黨前幹事長甘利明周二在社交媒體上發文稱：「（石破茂）設了低到不能再低的議席目標，還未能兌現目標。在（眾議院、參議院選舉）兩次慘敗之後，他還握著權力不放，將要失去最後的支持者。」

自民黨籍眾議員鈴木英敬發文稱，石破茂仍不辭職，可說是輕視選舉。他還說：「領導者就應該承擔責任，希望他能儘快作出決斷。」

自民黨籍參議員若林洋平則說：「在眾議院和參議院選舉中，很多黨員都落選了，陷入如此境地，領導者還不承擔責任，這不可接受。」

《NHK》稱，在參議院選舉後，自民黨高知縣支部聯合會周一決定，將向自民黨本部提交申請，要求石破茂儘早辭職。