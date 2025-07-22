「星際之門」未停滯！OpenAI、軟銀：首座資料中心將落腳俄亥俄州
鉅亨網編譯莊閔棻
根據《華爾街日報》週一（21 日）報導，由 OpenAI、軟銀（SoftBank）及甲骨文 (ORCL-US) 聯手推動、總投資金額高達 5000 億美元的 AI 基礎建設計畫「星際之門」（Stargate），如今正調整為較為保守的方向，首階段目標僅是於年底前在美國俄亥俄州建立一座小型資料中心。
報導引述知情人士指出，共同領導該合資企業的軟銀和 OpenAI 在合作的關鍵條款上存在分歧，包括在哪裡建造站點。
儘管意見分歧，OpenAI 與軟銀仍透過聯合聲明表示，正「緊急進行現場評估」，並同步在多個州推進相關項目。
根據最初規劃，「星際之門」項目由多家企業及投資者承諾立即投入 1000 億美元資金，其餘資金將於未來四年內陸續到位。
甲骨文董事長艾利森（Larry Ellison）當時指出，星際之門計畫中的第一座資料中心已在德州動工。
今年 1 月，美國總統川普在白宮接見頂尖科技業者，隆重介紹「星際之門」計畫，強調此案將為美國創造超過 10 萬個工作機會。
川普把「贏得 AI 競賽對中國的領先地位」列為施政首要任務，並在上任第一天宣布國家能源緊急狀態，旨在消除石油和天然氣鑽探、煤炭和關鍵礦產開采的所有監管障礙，並建設新的天然氣和核電站，以使更多的能源產能上線。
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