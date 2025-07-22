鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wipro Ltd. - ADRWIT-US的目標價調升至3.1元，幅度約4.16%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共42位分析師，對Wipro Ltd. - ADR(WIT-US)提出目標價估值：中位數由2.98元上修至3.1元，調升幅度4.16%。其中最高估值3.71元，最低估值2.32元。
綜合評級 - 共有44位分析師給予Wipro Ltd. - ADR評價：積極樂觀9位、保持中立17位、保守悲觀18位。
Wipro Ltd. - ADR今(22日)收盤價為2.98元。近5日股價上漲4.16%，標普指數上漲0.59%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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