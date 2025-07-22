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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prosperity Bancshares公司PB-US的目標價調升至83元，幅度約3.75%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Prosperity Bancshares公司(PB-US)提出目標價估值：中位數由80元上修至83元，調升幅度3.75%。其中最高估值90元，最低估值77元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Prosperity Bancshares公司評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Prosperity Bancshares公司今(22日)收盤價為72.48元。近5日股價下跌3.75%，標普指數上漲0.59%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股PB市場預估目標價

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Prosperity Bancshares公司72.48-1.56%

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