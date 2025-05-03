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鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為118.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 06:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.66元下修至2.56元，其中最高估值3.9元，最低估值2.38元，預估目標價為118.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.9(3.9)4.845.034.16
最低值2.38(2.38)2.472.534.16
平均值2.73(2.78)3.213.794.16
中位數2.56(2.66)2.993.734.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值90.64億94.09億97.74億99.38億
最低值79.07億81.72億86.14億99.38億
平均值81.86億86.16億90.94億99.38億
中位數80.81億85.40億91.24億99.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.973.864.153.224.02
營業收入44.39億47.59億59.74億80.23億82.02億

詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPLD

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