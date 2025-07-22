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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估上修至4.61元，預估目標價為64.30元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.51元上修至4.61元，其中最高估值5.1元，最低估值4.25元，預估目標價為64.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.1(5.07)5.996.857.03
最低值4.25(4)4.4854.7
平均值4.6(4.51)5.245.756.01
中位數4.61(4.51)5.195.596.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值179.07億193.16億213.03億208.29億
最低值164.89億172.81億185.53億195.92億
平均值175.67億185.03億198.82億203.51億
中位數177.14億186.06億199.54億206.33億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.13-0.492.403.653.14
營業收入19.06億55.76億112.06億145.76億149.75億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRYAAY

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