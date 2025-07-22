鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估上修至4.61元，預估目標價為64.30元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.51元上修至4.61元，其中最高估值5.1元，最低估值4.25元，預估目標價為64.30元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.1(5.07)
|5.99
|6.85
|7.03
|最低值
|4.25(4)
|4.48
|5
|4.7
|平均值
|4.6(4.51)
|5.24
|5.75
|6.01
|中位數
|4.61(4.51)
|5.19
|5.59
|6.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|179.07億
|193.16億
|213.03億
|208.29億
|最低值
|164.89億
|172.81億
|185.53億
|195.92億
|平均值
|175.67億
|185.03億
|198.82億
|203.51億
|中位數
|177.14億
|186.06億
|199.54億
|206.33億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.13
|-0.49
|2.40
|3.65
|3.14
|營業收入
|19.06億
|55.76億
|112.06億
|145.76億
|149.75億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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