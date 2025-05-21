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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空RYAAY-US的目標價調升至58.87元，幅度約3.59%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)提出目標價估值：中位數由56.83元上修至58.87元，調升幅度3.59%。其中最高估值63.02元，最低估值41.53元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予瑞安航空評價：積極樂觀12位、保持中立9位、保守悲觀1位。

瑞安航空今(21日)收盤價為54.09元。近5日股價上漲3.59%，標普指數上漲0.92%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RYAAY市場預估目標價

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