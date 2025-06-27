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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估上修至4.41元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.34元上修至4.41元，其中最高估值4.96元，最低估值3.76元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.96(4.96)5.836.636.64
最低值3.76(3.76)4.154.455.16
平均值4.37(4.36)4.955.476.03
中位數4.41(4.34)4.975.386.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值174.72億182.98億203.16億206.33億
最低值149.30億157.47億179.27億188.93億
平均值168.77億177.75億192.45億195.86億
中位數169.99億179.18億194.14億192.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.13-0.492.403.653.14
營業收入19.06億55.76億112.06億145.76億149.75億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRYAAY

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