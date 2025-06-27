鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估上修至4.41元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.34元上修至4.41元，其中最高估值4.96元，最低估值3.76元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.96(4.96)
|5.83
|6.63
|6.64
|最低值
|3.76(3.76)
|4.15
|4.45
|5.16
|平均值
|4.37(4.36)
|4.95
|5.47
|6.03
|中位數
|4.41(4.34)
|4.97
|5.38
|6.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|174.72億
|182.98億
|203.16億
|206.33億
|最低值
|149.30億
|157.47億
|179.27億
|188.93億
|平均值
|168.77億
|177.75億
|192.45億
|195.86億
|中位數
|169.99億
|179.18億
|194.14億
|192.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.13
|-0.49
|2.40
|3.65
|3.14
|營業收入
|19.06億
|55.76億
|112.06億
|145.76億
|149.75億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空RYAAY-US的目標價調升至58.87元，幅度約3.59%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空RYAAY-US的目標價調升至54.56元，幅度約4.08%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估上修至3.31元，預估目標價為53.55元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至3.2元，預估目標價為33.76元
下一篇