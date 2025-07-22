鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空RYAAY-US的目標價調升至64.3元，幅度約4.56%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)提出目標價估值：中位數由61.5元上修至64.3元，調升幅度4.56%。其中最高估值70.19元，最低估值54.74元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予瑞安航空評價：積極樂觀15位、保持中立6位、保守悲觀0位。
瑞安航空今(22日)收盤價為59.8元。近5日股價下跌4.56%，標普指數上漲0.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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