鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估上修至3.31元，預估目標價為53.55元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.25元上修至3.31元，其中最高估值3.42元，最低估值3.17元，預估目標價為53.55元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.42(3.46)
|4.63
|5.78
|6.55
|最低值
|3.17(2.97)
|3.57
|3.67
|4.45
|平均值
|3.29(3.25)
|4.21
|4.77
|5.38
|中位數
|3.31(3.25)
|4.23
|4.69
|5.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|160.57億
|171.40億
|180.29億
|192.38億
|最低值
|150.43億
|158.49億
|165.92億
|175.41億
|平均值
|155.72億
|164.81億
|173.33億
|186.16億
|中位數
|155.18億
|165.34億
|172.28億
|190.86億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.13
|-0.49
|2.40
|3.65
|營業收入
|19.06億
|55.76億
|112.06億
|145.76億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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