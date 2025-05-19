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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估上修至3.31元，預估目標價為53.55元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.25元上修至3.31元，其中最高估值3.42元，最低估值3.17元，預估目標價為53.55元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.42(3.46)4.635.786.55
最低值3.17(2.97)3.573.674.45
平均值3.29(3.25)4.214.775.38
中位數3.31(3.25)4.234.695.29


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值160.57億171.40億180.29億192.38億
最低值150.43億158.49億165.92億175.41億
平均值155.72億164.81億173.33億186.16億
中位數155.18億165.34億172.28億190.86億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-2.13-0.492.403.65
營業收入19.06億55.76億112.06億145.76億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRYAAY

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