鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class ACRWV-US的目標價調升至88元，幅度約6.02%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)提出目標價估值：中位數由83元上修至88元，調升幅度6.02%。其中最高估值185元，最低估值32元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予CoreWeave, Inc. Class A評價：積極樂觀4位、保持中立18位、保守悲觀3位。
CoreWeave, Inc. Class A今(21日)收盤價為123.02元。近5日股價下跌6.02%，標普指數上漲0.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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