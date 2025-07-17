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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class ACRWV-US的目標價調降至75.5元，幅度約11.18%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)提出目標價估值：中位數由85元下修至75.5元，調降幅度11.18%。其中最高估值185元，最低估值32元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予CoreWeave, Inc. Class A評價：積極樂觀4位、保持中立18位、保守悲觀3位。

CoreWeave, Inc. Class A今(17日)收盤價為143.04元。近5日股價下跌11.18%，標普指數上漲0.01%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CRWV市場預估目標價

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CoreWeave, Inc. Class A143.04+1.74%

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