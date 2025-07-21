鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-21 17:10

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美國總統川普與聯準會 (Fed) 主席鮑爾之間的緊張關係正持續升溫，這場政治與貨幣政策的對峙恐引發前所未有的法律與市場風暴。法律和政策專家警告，若川普試圖解僱鮑爾，勢必演變成複雜的法庭之爭，後果將對 Fed 獨立性、金融市場乃至美國經濟造成難以預測的衝擊。

川普持續批評施壓！專家：Fed主席鮑爾若遭解雇 三大衝擊即將來襲（圖：Shutterstock）

川普近期持續對鮑爾連番抨擊，知情官員透露，在對鮑爾進行長時間的人身攻擊並多次要求降息後，川普曾向共和黨國會議員徵詢是否應解僱聯準會主席，當時曾稱「很快會採取行動」，但隨後川普又對記者改口稱「極不可能」，並質疑鮑爾管理 Fed 的能力。這種迅速變臉的態度凸顯事件的不確定性。

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法律層面的爭議成為關鍵焦點。曾擔任 Fed 官員的耶魯大學教授 Bill English 指出，美國歷史上從未出現總統試圖開除 Fed 主席的先例，因此法律後果難以預測。

拜登政府時期的前助理司法部長 Jonathan Kanter 分析，雖然法律上存在極高門檻，但若川普堅持行動，勢必引發訴訟。他強調，最高法院可能會將此案視為檢驗 Fed 獨立性的重要判例，類似馬戲團式的法庭攻防恐難避免。

川普法律團隊已承認解僱鮑爾存在困難，最高法院今年在相關案件中裁定 Fed 具有「結構獨特的準私人實體」性質，其理事不能因政治原因被免職。

Kanter 還指出，鮑爾可選擇訴諸法律要求暫停總統行動，這可能使案件拖延至鮑爾任期於 2026 年 5 月屆滿。即便勝訴機會渺茫，川普此舉的政治意圖明顯，也就是透過製造不確定性來削弱鮑爾決策權威，為未來經濟問題預留「替罪羔羊」。

川普對降息的執著讓矛盾進一步激化。他在社交平台抨擊鮑爾和聯邦公開市場委員會 (FOMC)「用高利率扼殺房市」，甚至稱鮑爾是自己「最糟糕的任命之一」。

值得注意的是，川普已將批評範圍擴大至整個 FOMC，指責理事會未能阻止鮑爾的「錯誤決策」，這種全面攻擊顯示總統與 Fed 的對立已從個人層面升級為制度性衝突。

市場參與者密切關注 FOMC 的下一步行動。儘管川普無權直接命令降息，但其政治壓力已產生實質影響，兩位川普任命的理事鮑曼和沃勒已表態支持 7 月降息，而其他成員態度相對保留。

分析師認為，若 FOMC 屈服於政治壓力提前降息，可能強化市場對 Fed 獨立性受損的擔憂，反而導致長期利率上升，這與川普降低融資成本的初衷背道而馳。

經濟學家警告，政治干預貨幣政策的歷史教訓嚴峻。凱投宏觀的專家指出，削弱央行獨立性往往導致經濟「滑坡與突然下跌」的結合效應。

摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 強調，1960-70 年代的教訓顯示，政治壓力下的貨幣政策寬鬆最終加劇通膨，在當前關稅和通膨預期已推升利率上行的背景下，進一步的政治干預恐讓美國財政情況惡化。

市場反應也已顯露不安跡象。儘管鮑爾堅持根據經濟數據決策，但川普持續的輿論攻勢已干擾市場預期。克里夫蘭聯準銀行主席梅斯特坦言，總統持續的敵對態度「毫無幫助」，這種持久施壓恐改變 Fed 政策制定方式。