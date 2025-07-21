鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-21 14:20

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美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周日 (20 日) 表示，未來兩周將是「載入史冊的幾周」，隨著川普總統力促貿易協議，8 月 1 日將是多國關稅生效的「硬性截止日期」。

美商務部長：8月1日關稅「硬性截止日期」生效 需繳錢但談判不終止(圖:shutterstock)

儘管新關稅將從該日起徵收，盧特尼克強調，「8 月 1 日之後各國仍可繼續與我們談判」。

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川普政府已向包括加拿大、墨西哥和歐盟在內的 25 個貿易夥伴發函，告知若未能達成協議，8 月 1 日起將面臨更高關稅。盧特尼克認為，這種關稅施壓策略已促使各國回到談判桌。

針對關稅稅率：

• 小型國家：如拉丁美洲、加勒比和許多非洲國家，預計將面臨 10% 的基線關稅。

• 大型經濟體：若不對美國開放市場，將支付更高的「公平關稅」。例如，歐盟面臨 30% 關稅威脅，加拿大為 35%，墨西哥為 30%。加拿大和墨西哥的關稅與芬太尼販運和非法移民問題掛鉤。值得注意的是，美墨加貿易協定 (USMCA) 涵蓋的商品將豁免這些關稅。

儘管 CBS 民調顯示 61% 的美國人認為政府過度關注關稅，且 60% 受訪者反對關稅，盧特尼克駁斥了這些發現，堅稱美國人「會喜歡川普總統和我正在達成的協議」。他並不擔心關稅會導致物價上漲，預計「通膨會維持在目前水準」，並表示美國人可以期待「令人震驚的低價」。