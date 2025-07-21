鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-21 12:00

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俄羅斯正面臨一場前所未有的經濟危機，連最基礎的農產品供應都出現了嚴重問題。這個曾經是全球第三大糧食出口國、小麥出口量世界第一的國家，如今卻得從中國大量進口馬鈴薯。數據顯示，今年前 5 月，俄羅斯從中國進口的馬鈴薯金額達 3680 萬美元，較去年同期暴增 12 倍以上。光是阿穆爾一地就進口 3.2 萬噸中國土豆，比去年同期成長 40 倍。

戰爭導致大缺工！狂進口中國馬鈴薯俄經濟拉警報？專家：普丁9月訪陸將辦3件事（圖：Shutterstock）

這一情況凸顯俄羅斯農業生產的嚴峻情勢。雖然俄羅斯 2023 年馬鈴薯產量達 862 萬噸，位居全球前五名，但去年已減少 125 萬噸，更令人擔憂的是今年產量料將跌破 700 萬噸。勞動力短缺成為限制農業生產的關鍵因素。

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俄烏衝突爆發後，大量俄羅斯青壯年奔赴前線，導致農業勞動力嚴重不足。根據統計，俄羅斯每年需要引進 200 多萬中亞勞工維持農業生產，而戰爭導致這項勞動力來源大幅減少。為此，俄羅斯不得不從北韓引進兵源，並計畫今年引進 100 萬印度勞工填補農業勞動力缺口。

經濟困境遠不止於農產品短缺。在 1 個多月前的聖彼得堡經濟論壇上，俄羅斯央行總裁 Elvira Nabiullina 公開承認經濟資源接近枯竭，經濟部長也警告國家正處於衰退邊緣。

官方數據顯示，俄羅斯通膨率仍高達 9.8%，但實際通膨水準可能更為嚴重。由於基準利率高達 20%，真實通膨率可能遠超過表面數字。

在莫斯科超市，馬鈴薯價格上漲 2 倍，雞蛋上漲 4 倍，洋蔥、高麗菜價格翻倍，連俄羅斯引以為傲的黑麵包也漲價 26%。根據莫斯科市政府數據，今年首季居民月均基本生活成本達 4.5 萬盧布 (約 4350 人民幣)，遠超過中國城鎮居民每月均收入水準。

面對內憂外患的經濟局面，俄羅斯總統普丁將目光投向東方。今年 9 月訪華期間，他將率領包括財長西盧安諾夫、央行總裁、俄油總裁謝欽等經濟決策核心成員組成的龐大代表團，顯示出對經濟合作的迫切需求。

專家認為，普丁此行至少有三重戰略考量：一是推動拖延十年的「西伯利亞力量 2 號」天然氣管道項目，希望中國能預付 200 億美元建設款；二是提出以貝加爾湖水權換取中國基建投資，並承諾遠東地區免稅 10 年；三是尋求中國支持，在聯合國否決對俄制裁提案。

然而，國際關係中的利益交換從來不是單向的。俄羅斯需要拿出相應籌碼才能獲得中國的支持。

目前，俄羅斯經濟呈現戰爭經濟特徵，約 6.5% 的 GDP 用於戰爭支出。這一比例遠超承平時期國家安全情勢嚴峻國家通常維持的 4-5% 水準。雖然面臨巨大壓力，但俄羅斯經濟短期內崩潰的可能性不大。一方面，亞洲國家包括金磚國家成員不太可能對俄實施全面經濟制裁。另一方面，俄羅斯的工業生產能力基本上能維持戰爭消耗。英國雜誌《經濟學人》關於俄羅斯經濟將在兩三年內崩潰的預測恐難成真。